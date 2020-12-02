На улице Седова в Смоленске загорелся ларек Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области

По информации ГУ МЧС России по Смоленской области, 2 декабря в 08:55 жители Смоленска сообщили о пожаре на улице Седова.

К месту вызова выехали подразделения местного пожарно-спасательного гарнизона, 9 человек личного состава.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, полыхал ларек.

Сейчас пожар потушен. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Ларек полностью поврежден огнем. Причину и ущерб уточняют специалисты.

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