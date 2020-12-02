В Смоленске осудят пенсионера за попытку дать взятку полиции

В Смоленске осудят пенсионера за по попытку дать взятку полиции Фото: pixabay.com.

По информации СУ СК РФ по Смоленской области, ранее неоднократно судимый 66-летний житель Нижегородской области обвиняется в коррупционном преступлении.

29 июня 2019 года в городе Рославль произошло разбойное нападение. Оказалось, что обвиняемый причастен к нему. Однако, он скрылся от полиции и был объявлен в федеральный розыск.

Чтобы решить вопрос о снятии его с федерального розыска, мужчина обратился к своей бывшей жене, предложив ей выступить в качестве посредника в даче взятки сотрудникам МВД России «Рославльский».

Женщина в июле прошлого года позвонила начальнику отдела уголовного розыска и предложила ему взятку в 500 тысяч рублей. Полицейский сразу же сообщил руководству о предложении.

Бывшая супруга сказала обвиняемому, который находился на территории Самарской области, номер банковской карты, на которую необходимо было перевести деньги. Тогда его задержали.

Свою вину мужчина не признал. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Бывшая супруга обвиняемого также привлечена к уголовной ответственности за посредничество во взяточничестве. Ее дело в настоящее время рассматривается судом.

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