Дистанционный мошенник обманул смолянку на 223 тысячи рублей Фото: pixabay.com.

В полицию города Смоленск поступило заявление от 54-летней местной жительницы о дистанционном мошенничестве, сообщает УМВД России по Смоленской области.

Женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. В ходе разговора он сказал, что для предотвращения несанкционированного списания денег с ее банковского счета необходимо выполнить определенные операции с картой.

Доверчивая смолянка выполнила все указания звонившего, и перевела 223 тысячи рублей на расчетный счет и абонентский номер, продиктованные мошенником.

Сейчас полицейские проводят проверку.

Напомним, в Смоленске осудят пенсионера за по попытку дать взятку полиции.