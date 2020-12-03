Смоляне с COVID-19 начали получать бесплатные лекарства. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Жители Смоленска с подтвержденным диагнозом COVID-19 начали получать бесплатные лекарства. Их пациентам приносят на дом медработники или волонтеры. Речь идет о противовирусных и антибактериальных препаратах, средствах, предотвращающих развитие осложнений коронавирусной инфекции (тромбозы, цитокиновый шторм и т.д), а также противовоспалительных и жаропонижающих лекарственных средствах.

В администрации Смоленской области сообщили, что регион получил более 35 млн рублей. Средства направлены на пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

- Доставка лекарств осуществляется в течение суток с момента установления диагноза или проявления клинических симптомов новой коронавирусной инфекции, - отметили в пресс-службе.

Более 632 пациентов уже получили бесплатные препараты.

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