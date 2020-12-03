ОНФ проверил качество ремонта дорог в Смоленской области

ОНФ проверила качество ремонта дорог в Смоленской области. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор».

Работы проходили в Смоленском, Монастырщинском, Хиславичском и Починковском районах. На участках сняли старое покрытие, уложили два слоя нового, установили ограждения, дорожные знаки, остановки. Также налажено освещение пешеходных переходов.

Модератор тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Смоленской области Николай Яров отметил, что подрядчики получили рекомендации на счет того, что нужно доделать, чтобы объекты были приняты в эксплуатацию.

В пресс-службе СОГБУ «Смоленскавтодор» обратили внимание, что в Смоленской области отремонтировали более 147 километров региональных дорог. В ближайшее время начнется их сдача в эксплуатацию.

Ранее ОНФ указал на недостатки благоустроенных дворов и сквера в Смоленске. Эксперты указали на не облагороженные участки и отсутствие элементов доступной среды (подробнее).