В Смоленском Поозерье откроют новый туристический маршрут. Фото: администрация Смоленской области.

Новый туристический маршрут «Из варяг в греки» планируют открыть в Смоленском Поозерье. Сделать это намерены в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма».

На выделенные деньги приобретут технику и инвентарь – квадроциклы, автомобиль высокой проходимости, прицеп для перевозки байдарок и даже палки для скандинавской ходьбы – и создадут караванинг (автомобильный туризм, предполагающий проживание в автодомах или автоприцепах).

Почти половина нового маршрута, 35 километров, будет водной. Туристы отправятся с этнографического центра в Бакланово, где воссоздадут поселение с домами рядовых и зажиточных хозяев, кузню, баню, 2 вида колодцев, пристань у берега для швартовки лодок и даже судоверфь. А ночевать будут на территории экоцентра «Бакланово».

Также в национальном парке запустят веломаршруты – поэтому часть денег направят на приобретение 10 новых велосипедов.

Ранее "КП" писала о победе парка в конкурсе проектов по развитию туризма. Новые возможности позволят продолжить совершенствовать парк, но уже на новом уровне (подробнее).