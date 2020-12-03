В Смоленской области 6 человек претендуют на «Преподавателя года». Фото: из архива администрации г Смоленска.

6 человек претендуют на «Преподавателя года». Это Наталья Виноградова из Вяземского железнодорожного техникума, Кристина Возенкова из Техникума отраслевых технологий, Анна Давыдова из Смоленского училища олимпийского резерва, Юлия Данилова из Верхнеднепровского технологического техникума, Алина Емельянова из Десногорского энергетического колледжа, Григорий Элькинд из Смоленского педагогического колледжа.

Завтра, 4 декабря, будут подведены итоги состязания - конкурсанты представят комиссии защиту открытого урока, который они ранее провели у студентов.

Напомним, цель конкурса - показать мастерство преподавателей и повысить престиж среднего профобразования.

Ранее стало известно, что в Смоленском Поозерье откроют новый туристический маршрут. Национальный парк получит 17 миллионов от Минприроды на развитие.