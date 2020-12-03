Смоляне могут купить билет на двухэтажный поезд до Москвы со скидкой. Фото: пресс-служба МЖД.

Федеральная пассажирская компания предлагает пассажирам воспользоваться специальными тарифными предложениями во время путешествий на поездах дальнего следования в декабре и новогодний период.

Так, до 10 декабря можно приобрести билет по выгодной цене для проезда на двухэтажном поезде № 743/744 сообщением Москва – Смоленск. Специальный тариф действует для верхних мест в вагонах купе и с местами для сидения.

С 25 декабря 2020 года по 28 апреля 2021 года будет предоставляться скидка по тарифу СИНГЛ на проезд в спальных вагонах при покупке одним пассажиром целого купе (двух мест). При отправлении в новогодний период, с 25 декабря по 10 января, к тарифам будет применяться скидка 10%, а для поездок с 11 января по 28 апреля – 30%.

Также до 28 апреля 2021 года действует акция «Скидки по дням недели в вагоны купе» для индивидуальных поездок в купейных вагонах. При совершении поездки в новогодний период, с 25 декабря по 10 января будет предоставляться скидка 5%. При отправлении с 11 января по 28 апреля (с понедельника по четверг) – 15%, с пятницы по воскресенье – 10%.

Более подробная информация о действующих акциях доступна на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции». Оформить проездной документ можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.

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Для обеспечения безопасной перевозки пассажиров в поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемиологических мер. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств и в пути следования.

Все современные вагоны поездов дальнего следования оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.

В поездах дальнего следования обеспечено наличие бесконтактных термометров, которые применяются для измерения температуры пассажиров в пути следования. Рекомендуем пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки в течение всей поездки, при необходимости их можно приобрести в вагоне у поездной бригады.