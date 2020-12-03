В Сафоновском районе хотят построить станции водоочистки. Фото: pixabay.com.

В Сафоновском районе хотят построить станции водоочистки водозаборов «Шахтерский» и «Южный», а также водопроводных сетей в Сафонове, рассказал глава района Александр Лапиков на рабочей встрече с губернатором Алексеем Островским.

Работы планируется выполнить в рамках программы «Чистая вода». Ориентировочные сроки строительства - 2021-2024 годы.

Ранее в Темкине начали строить станцию водоподготовки. Пробы показали, что питьевая вода в селе не пригодна для употребления из-за своей мутности и трехкратного превышения железа.