Москвич нарубил леса в Гагаринском районе на 3 миллиарда. Фото: СУ СК России по Смоленской области.

Спецоперация прошла накануне. Как сообщила официальный представитель СКР по региону Наталья Зуева, предприниматель задержан и ему предъявлено обвинение.

По версии следствия, лес незаконно вырубали 8 лет. Мужчина стремился предать законный вид деятельности – заключал договора на очистку земель от дикорастущих растений. Однако под топор шли деревья и кустарники. После древесина продавалась.

- Крупнейшая вырубка древесины привела к ухудшению качества природной среды и экологической безопасности. Установлено, что незаконная рубка, в том числе в защитных лесах и на особо охраняемых природных территориях причинила лесному фонду страны ущерб на сумму более 3 млрд 164 млн рублей, - прокомментировала представитель СКР по региону.

В загородном доме задержанного в Гагаринском районе и московской квартире найдены документы, имеющие значение для расследования.

В настоящее время наложен арест на его имущество, стоимость которого составила более 700 млн рублей. Следователи устанавливают чиновников, которые могут быть причастны к масштабной вырубке.

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