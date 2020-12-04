Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в центре Смоленске. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Страшный пожар произошел на третьем этаже пятиэтажного дома на Октябрьской революции 3 декабря в 16.39. В квартире загорелся матрац и постельное белье.

Прибывшие пожарные попали в квартиру по приставной лестнице. Одного мужчину удалось спасти, второй погиб.

В пресс-службе МЧС по региону сообщили, что огонь повредил 8 квадратных метров квартиры.

Ранее крупный пожар произошел на улице Седова. Горел ларек, в котором, по неподтвержденным данным со слов местных жителей, была кальянная.