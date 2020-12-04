В Ярцево пьяный молодой парень угнал машину и попал на ней в ДТП Фото: pixabay.com.

В полицию города Ярцево обратился местный 31-летний житель с заявлением об угоне его автомобиля «ВАЗ – 11113», сообщает УМВД России по Смоленской области.

Мужчина рассказал, что оставил машину на ремонт возле гаража, а утром ее на месте уже не оказалось. Машина была не заперта, ключи находились в замке зажигания.

В ходе обследования дворов и улиц полицейские нашли разыскиваемый автомобиль в технически неисправном состоянии, после ДТП на улице Смоленской.

Оказалось, что безработный 21-летний местный житель, будучи пьяным, захотел покататься на чужой машине и попал в аварию.

Возбуждено уголовное дело. Молодому парню грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, начальник смоленской фирмы угрожал подчиненному пистолетом.