В Смоленске в девятиэтажном доме загорелся лифт. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

ЧП произошло около 23.00 3 декабря 2020 года на улице Нормандии-Неман. Странный треск из шахты лифта услышала одна из жильцов, когда гуляла с собакой. Тут же она позвонила своей знакомой-соседке, а та попросила посмотреть что происходит отца.

- Мужчина силой раздвинул дверь в лифт и увидел, что горит потолок кабины. Не растерявшись, он сообщил о пожаре по номеру 101, а сам побежал за огнетушителем, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Пламя удалось частично потушить до приезда пожарных, прибывшие расчеты залили тлеющие конструкции.

В результате инцидента огнем поврежден потолок и частично отделка кабины лифта. Причина возгорания устанавливается специалистами.

Ранее крупный пожар произошел в жилом доме на Улице Октябрьской революции.