Сотрудники рославльской колонии перехватили свертки с запрещенные предметами Фото: пресс-служба УФСИН России по Смоленской области

Сотрудники рославльской исправительной колонии строгого режима №6 пресекли попытку переброса двух полиэтиленовых свертков через ограждение, сообщает УФСИН России по Смоленской области.

Мужчину, пытавшегося доставить запрещенные предметы на территорию исправительного учреждения, по «горячим следам» задержать не удалось.

Однако, на одном из участков ИК-6 сотрудники УФСИН нашли переброшенные им два свертка. В них находились 10 сотовых телефонов для осужденных, отбывающих наказание в исправительном учреждении.

Сейчас проводится проверка.

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