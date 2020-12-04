Замглавы Смоленска по социальной сфере наградила грамотами волонтеров

Зам. Главы Смоленска по социальной сфере вручила грамоты волонтерам Фото: администрация города.

5 декабря в России празднуется День волонтёра. На сегодняшний день в Смоленске зарегистрировано около 3000 добровольцев, сообщает администрация города.

Ежедневно смоленские ребята оказывают помощь разным категориям населения. Это и организация детского летнего отдыха, помощь пенсионерам.

В период пандемии волонтеры продолжают трудиться с большими усилиями чтобы обеспечить граждан, находящихся в группе риска всем необходимым – медикаменты, продукты, помощь в оплате коммунальных услуг, выгул домашних питомцев и так далее.

Сегодня, замглавы города Смоленска по социальной сфере Светлана Белова поздравила ребят с праздником: «Ваш труд сложен, но он благороден! Администрация города Смоленска и Глава города Андрей Борисов выражают искреннюю признательность и благодарность за неравнодушие! Пусть все ваши благие проекты обязательно будут реализованы».

Торжественная часть продолжилась награждением ребят благодарственными письмами и грамотами.

Напомним, в Смоленской области медики получат спецвыплаты.