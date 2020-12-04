В Смоленской области медики получат спецвыплаты. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

С 1 ноября и до 31 декабря 2021 года медицинским и иным работникам, которые контактируют с пациентами с установленным диагнозом COVID-19, будет начисляться специальная социальная выплата. Речь идет не только о врачах и медсестрах, но и водителях скорой помощи, лаборантам и др.

По словам вице-губернатора Полины Хомайко, ежемесячные выплаты будет осуществлять Фонд социального страхования. Поддержка будет перечисляться на банковскую карту или счет работника «в течение 7 рабочих дней со дня поступления от учреждения здравоохранения реестра сотрудников – получателей спецвыплаты».

Размер выплаты будет рассчитываться исходя из отработанных смен.

Ранее смоленским медикам выделили транспорт для более оперативного оказания помощи пациентам.

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