На Смоленщине отремонтировали более 147 км дорог в 2020 году Фото: пресс-служба «Смоленскавтодора»

В Смоленской области прошла приемка участков региональных дорог, отремонтированных в рамках нацпроекта, сообщает пресс-служба «Смоленскавтодора».

Комиссия оценила ремонт 3-ех участков общей протяженностью 5,3 км дороги Смоленск-Русилово-Упокой-Монастырщина в Смоленском районе.

Далее члены комиссии побывали в Монастырщинском районе, где отремонтирован участок протяженностью 11,9 км дороги Смоленск-Русилово-Упокой-Монастырщина.

Также, ввели в эксплуатацию 11,9 км дороги Рославль-Ельня-Дорогобуж-Сафоново в Ельнинском и Дорогобужском районах.

На дорогах укрепили обочины, установили дорожные знаки, автобусные павильоны, ограждения, нанесли горизонтальную разметку. А пешеходные переходы оборудовали автономной системой освещения.

Всего в Смоленской области отремонтировали более 147 км дорог в 2020 году.

Напомним, Замглавы Смоленска по социальной сфере наградила грамотами волонтеров.