В Починке работникам «Автоколонны» задолжали почти 3 миллиона. Фото: pixabay.com.

В Смоленской области руководство «Автоколонны» больше двух месяцев не выплачивало зарплату 11 работникам организации. Размер долга составил более 2,7 млн рублей. Финансовой ситуацией в организации заинтересовался региональный следком. В настоящее время следователи выясняют причины сложившейся ситуации и работают над поиском вариантов погашения долга.

Ранее в Смоленской области возбудили уголовное дело по крупному ущербу, нанесенному лесному фонду.