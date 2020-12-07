В Смоленской области ищут пожилого мужчину. Фото: ПСО "Сальвар".

В Смоленской области ищут 64-летнего Александра Великовского. В последний раз мужчина выходился на связь 10 октября. Известно, что мужчина передвигался железнодорожным транспортом Пермь-Москва-Смоленск-Гомель.

Родные отмечают, что Александр Владимирович дезориентирован и может нуждаться в медицинской помощи.

В Смоленской области ищут пожилого мужчину. Фото: ПСО "Сальвар".

Данные и приметы мужчины в ориентировке ниже.

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