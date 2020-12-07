Житель деревни Новые Батеки угнал «Газель» и бросил ее на дороге. Фото: pixabay.com.

В полицию Смоленского района обратился местный житель с заявлением об угоне своего автомобиля «Газель-Бизнес», сообщает УМВД России по Смоленской области.

Мужчина припарковал машину накануне вечером вблизи сетевого магазина в деревне Новые Батеки, а на утро её не оказалось на месте.

Вскоре полицейские нашли подозреваемого в угоне. Им оказался 43-летний ранее судимый неработающий гражданин. Он жил без регистрации по разным адресам. Его задержали во время распития алкоголя в доме его знакомых в той же деревне.

Подозреваемый признался в угоне, пояснив, что ему захотелось уехать на машине в Смоленск, и около магазина он увидел припаркованную «Газель» с открытой задней дверью.

Злоумышленнику удалось завести машину, однако он смог проехать не более 200 метров, после чего автомобиль заглох и больше не заводился. Мужчина бросил его посреди дороги и ушел.

Далее оказалось, что сотрудники ГИБДД эвакуировали транспортное средство на штрафстоянку, так как она мешала на дороге остальным.

Сейчас автомобиль возвращен законному владельцу. Возбуждено уголовное дело. Угонщику грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, под Смоленском работники фермы спасли около сотни коров от пожара.