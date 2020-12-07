Холодную воду собираются отключить на трех улицах Смоленска из-за ремонта. Фото: pixabay.com.

Холодную воду собираются отключить на трех улицах Смоленска из-за ремонта. 8 декабря с 09.00 до 17.00 будут обезвожены жильцы дома №52 на улице Шевченко. 9 декабря с 09.30 до окончания работ – №2/37 по улице Петра Алексеева и №43 по улице Рыленкова.

Подвоз воды обещают организовать по заявкам жильцов. Телефон для справок – 38-18-50, 70-50-61

Ранее "КП" писала, что в Сафоновском районе хотят построить станции водоочистки. Работы собираются выполнить до 2024 года.