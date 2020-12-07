8 декабря на дорогах сохраняется гололедица в Смоленской области. Фото: pixabay.com.

8 декабря на всей территории Смоленской области будет малооблачно, сообщает ГУ МЧС России по региону. Осадков нигде не ожидается.

Однако, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Морозы понемногу усиливаются.

Ветер юго-восточный, 6-11 м/с. Температура воздуха по области: ночью -14°C…-9°C, днем -8°C…-3°C.

В Смоленске: ночью -12°C…-10°C, днем -6°C…-4°C.

Напомним, холодную воду собираются отключить на трех улицах Смоленска из-за ремонта.