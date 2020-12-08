Смоленские полицейские изъяли 3500 пачек нелегальных сигарет. Фото: пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Инспекторы ДПС остановили иномарку для проверки. За рулем был 43-летний смолянин, сообщает УМВД России по Смоленской области.

Оказалось, что ранее мужчина был лишен водительских прав. Стражи порядка решили досмотреть машину.

В багажнике автомобиля полицейские нашли 7 коробок, в каждую из которых было упаковано по 50 блоков табачной продукции, не маркированных специальными марками.

Из незаконного оборота изъято 3500 пачек сигарет стоимостью свыше 138 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Водителю грозит до 3 лет тюрьмы со штрафом до 120 тысяч рублей.

Напомним, житель деревни Новые Батеки угнал «Газель» и бросил ее на дороге.