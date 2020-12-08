Ночью полностью сгорел жилой дом в Велижском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

7 декабря в 23:45 на улице Центральная в деревне Будницы Велижского района произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

К месту вызова выехали несколько пожарных машин - 5 человек личного состава. Когда спасатели приехали на место происшествия, полыхал жилой дом.

Сейчас возгорание удалось потушить.Однако, строение полностью уничтожено огнем. Также, повреждена хозяйственная постройка на площади 25 кв.м.

К счастью, пострадавших нет. Причину и ущерб уточняют специалисты.

Напомним, под Смоленском работники фермы спасли около сотни коров от пожара.