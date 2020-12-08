Гагаринские полицейские задержали подозреваемого в краже велосипеда. Фото: pixabay.com.

В полицию Гагарина обратился 35-летний местный житель с заявлением о краже его велосипеда стоимостью более 19 тысяч рублей, сообщает УМВД России по Смоленской области.

Потерпевший пояснил стражам порядка, что оставил велосипед, закреплённый противоугонным тросом, на лестничной клетке по месту жительства. Позднее мужчина обнаружил, что велосипед пропал, а на его месте лежал перерезанный трос.

Вскоре сыщики нашли подозреваемого - ранее судимого 25-летнего местного жителя. Сейчас он задержан. Оказалось, что велосипед молодой человек планировал продать, но не успел. Похищенное изъято и возвращено хозяину.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, смоленские полицейские изъяли 3500 пачек нелегальных сигарет.