Смолянин получил 6 лет колонии строгого режима за убийство по неосторожности. Фото: pixabay.com.

По информации СУ СК РФ по Смоленской области, суд признал 52-летнего местного жителя виновным в убийстве по неосторожности.

30 декабря 2019 года потерпевший приехал в гости к ранее знакомому подсудимому в деревню Гульцово, Гагаринского района. На следующий день во время распития алкоголя между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подсудимый ударил гостя не менее 6 раз по различным частям тела.

В течение нескольких дней потерпевший с травмами оставался в гостях, однако, через 10 дней скончался. Причиной смерти мужчины стала закрытая черепно-мозговая травма, осложнившаяся впоследствии развитием отека.

Суд приговорил смолянина к 6 годам и 3 месяцам в колонии строгого режима.

Напомним, гагаринские полицейские задержали подозреваемого в краже велосипеда.