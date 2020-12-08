Горельеф на здании 60-х годов уничтожили в Смоленске. Фото: prom.sml.sudrf.ru.

В Смоленске убрали горельеф с дома №46 на улице Гагарина, где находятся суды трех районов города. Ремонт здания 60-х годов начали еще в середине ноября с разбора декоративных металлических сооружений, а сейчас дом собираются облицевать плиткой. Местные жители волнуются о внешнем облике города. Так в социальной сети Instagram появился пост Агаты Потапенко. Женщина пишет, что обращалась по поводу горельефа в управление архитектуры и дизайна, но ответа ей не дали.

– До недавнего времени главный фасад здания украшал прекрасный декоративный металлический горельеф. Я бы поверила в историю о том, что горельеф увезут на реставрацию и потом вернут на место, если бы он не валялся разбитый возле входа! Проходя мимо, хочется плакать! Ощущение, как будто мертвые люди лежат, которых выбросили на помойку, – пишет в своём аккаунте смолянка.

Читай также:

В Смоленской области на жильцов может упасть потолок из-за капремонта крыши (подробнее).