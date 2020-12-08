В Интернете появилось объявление о продаже смоленского памятника псу Полкану

В Интернете появилось объявление о продаже смоленского памятника пса Полкана. Фото: avito.ru.

На известном сайте некий Александр выставил объявление о продаже памятника пса Полкана за 150 тысяч рублей.

«Сварочное литье. Пес Полкан, обитавший в Смоленске. Скульптура весит за 100 кг. Питается монетами всех стран. Касса изымается на спине (потайной люк)»‎, - пишется в объявлении.

Примечательно, что сам памятник должен был появиться на улице Октябрьской революции в конце 2020 года. Предполагалось, что деньги на его установку будут собирать смоляне.

Напомним, 45-килограммовый пес бездомный метис Полкан появился в Лопатинском саду осенью 2019 года. Историю собаки можно почитать здесь.