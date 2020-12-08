В Смоленске росгвардейцы поймали пьяного 27-летнего водителя. Фото: Управление Росгвардии по Смоленской области.

В Смоленске сотрудники Росгвардии задержали пьяного водителя. Во время патрулирования улиц служащие заметили молодого человека с признаками опьянения. Мужчина вышел из магазина и сел в автомобиль, затем завел двигатель и поехал. Росгвардейцы перегородили путь машине и задержали смолянина, чтобы передать экипажу ДПС.

После проведения медицинского освидетельствования подтвердилось, что 27-летний мужчина управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.

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