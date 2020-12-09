Смоленские полицейские арестовали подозреваемых в серии краж машин. Фото: пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Сотрудники уголовного розыска по Сычевскому району вместе с коллегами из Тверской области задержали подозреваемых в серии краж автомобилей, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

В июле 2020 года с неохраняемой стоянки в Сычевке неизвестный угнал автомобиль Lada Granta. Полицейские по записям с камер видеонаблюдения заметили, что в ночь кражи на парковке была замечена машина «ВАЗ 2115» серого цвета. Следователи предположили, что это машина одного из злоумышленников и начали за ней слежку.

Похищенный автомобиль в сопровождении «ВАЗ 2115» ехал по направлению Тверской области.

По номерам отечественного авто полицейские узнали, кому принадлежит транспортное средство. 23-летнего жителя одной из деревень Ржевского района Тверской области доставили в полицию.

При обыске в гараже подозреваемого найдена похищенная «Гранта».

Далее стражам порядка не составило труда установить сообщника. 29-летний неработающий ранее неоднократно судимый житель города Ржев был задержан полицейскими лишь в конце ноября в Тверской области.

Подозреваемый признался в краже. Оказалось, он причастен к еще одному угону Lada Granta в Сычевском районе в октябре 2020 года. Злоумышленники рассказали, что похищенные автомобили они перепродали.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Подозреваемые арестованы.

Напомним, в Смоленске росгвардейцы поймали пьяного 27-летнего водителя.