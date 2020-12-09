Почти 2000 смолян с COVID-19 получили бесплатные лекарства. Фото: pixabay.com.

В Смоленской области почти 2000 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 и подозрением на него получили бесплатные наборы лекарств. Медикаменты для лечения амбулаторных больных закуплены на деньги из федерального бюджета - всего регион для борьбы с пандемией получил более 35 млн рублей.

В столице региона заработал колл-центр, куда можно позвонить и сообщить какие именно лекарства необходимы. При том, препараты могут получить даже те, у кого нет положительного результата теста на коронавирус - лечение назначит врач в зависимости от симптомов больного.

- После перечень препаратов передается специалистам в поликлинику. Таким образом формируется кейс лекарств, который доставляется пациенту, - рассказала главный врач Консультативно-диагностической поликлиники № 1 Елена Пчелова.

Всего в день формируется 10-15 звонков, после чего обрабатывается заявка и набор медикаментов готовят к отправке. Привозят лекарства сами медработники или волонтеры. В первую очередь препараты получают пожилые люди.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области 700 медиков, лечащих COVID-19, получат горячее питание.