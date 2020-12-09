Более тысячи км дорог отремонтируют в Смоленской области за 5 лет . Фото: СОГБУ "Смоленскавтодор".

В Смоленской области в ближайшие пять лет отремонтируют не менее 1,1 тысячи км автодорог и почти 100 км улично-дорожной сети, передает пресс-служба администрации региона. Ремонт проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также подана заявка на строительство и реконструкцию 22 инженерных сооружений - мостов и путепроводов.

Кроме того, в период до 2024 года построят автотрассу Алтуховка – Брянск – Смоленск до границы Республики Беларусь протяженностью 1,7 км. А участок дороги протяженностью 11 км Рославль – Ельня – Дорогобуж – Сафоново реконструируют, что позволит автомобилистом с комфортом добираться в эти населённые пункты.

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