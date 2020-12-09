В Смоленске 1662 человек остались без воды из-за аварии. Фото: pixabay.com.

9 декабря ГУ МЧС России по Смоленской области сообщило об аварийном отключении горячей и холодной воды в Промышленном районе города Смоленка.

В зоне отключения находятся: 9 жилых домов разной этажности с населением 1662 человека, а также 1 социально-значимый объект.

Подвоз воды населению осуществляется по заявкам. Проводятся ремонтные работы.

Ранее мы сообщали, что 10 декабря в Смоленске планово отключат холодную воду на трех улицах.