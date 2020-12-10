В Смоленске ОНФ требует вернуть горельеф на здание суда. Фото: onf.ru.

В Смоленске ОНФ требует вернуть горельеф на здание Ленинского районного суда. Ранее с таким обращением к властям выступили фронтовики.

На проблему обратили внимание местные жители. Во время проведения ремонта рабочие сняли горельеф и бросили его на землю, писал "КП".

В Смоленске ОНФ требует вернуть горельеф на здание суда. Фото: onf.ru.

Изучение документов показало, что в ходе ремонта предусмотрен демонтаж и монтаж горельефа, однако слова «реставрация» или «реставрационные работы» отсутствуют, отмечают фронтовики.

– Это здание построено около 40 лет назад. Для нескольких поколений жителей города-героя Смоленска горельеф на его фасаде стал достопримечательностью, фактически объектом культурного наследия города, он украшал вид проспекта, названного в честь первого космонавта планеты. В таких случаях всегда необходимо учитывать мнение людей, – подчеркнул заместитель руководителя Исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев.