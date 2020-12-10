В Смоленске мошенники-волонтеры обокрали 85-летнюю пенсионерку. Фото: pixabay.com.

Пенсионерка с улицы Седова лишилась своих сбережений, впустив в дом незнакомых людей, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Накануне в дверь 85-летней смолнке позвонили две женщины в темной одежде - незнакомки представились волонтерами от участкового врача. Аферистки сказали хозяйке квартиры, что ей положена компенсация за продукты. Пенсионерка впустила «волонтеров» в свой дом и пригласила на кухню, а когда женщины ушли обнаружила, что из ящика стола в соседней комнате пропали все сбережения.

Мошенниц не нашли. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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