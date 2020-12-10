Более тысячи домов хотят отремонтировать до 2025 года на Смоленщине. Фото: администрация г. Смоленска.

По программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, с 2021 по 2025 годы власти планируют отремонтировать более тысячи многоквартирных домов, при этом в нынешнем году – 187 зданий.

Также в пятилетку планируется обеспечить ввод 2,1 млн квадратных метров жилья. А в рамках реализации региональной программы «Формирование современной городской среды» собираются благоустроить не менее 100 общественных территорий и 200 дворов.

Ранее «КП» писала об ужасных условиях, в которых живут в Верхнеднепровском. На жильцов может упасть потолок из-за капремонта крыши. ОНФ призывает власти принять срочные меры во избежание опасных случаев.