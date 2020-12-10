Будущее индустриальных парков обсудили в Смоленске. Фото: из архива администрации Смоленской области.

В Смоленской области продолжается строительство коммуникаций в промышленных зонах. Так, например, на территории «Феникса» построили сеть ливневой канализации. Также там продолжена первая очередь автодороги. Завершить все работы планируют в 2021 году.

Кроме того, в ближайшее время, как сообщили в администрации региона, парк пополнится тремя новыми резидентами.

В свою очередь, в другом индустриальном парке области «Сафоново» запустили насосную станцию для водоснабжения резидентов, началась подача воды для льнозавода. К парку присоединились комбинаты «Русский лён» и «Растом». Кроме этого, на въезде в промышленную зону уложили асфальт.

Ранее «КП» писала, что в смоленском индустриальном парке «Феникс» планируют изготавливать спецмебель.