Смоленск получит еще 19,5 млн рублей на лекарства от COVID-19. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Ранее область получила 35 мл рублей. Средства будут продолжать поступать в соответствии с потребностью региона, сообщил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

Напомним, лекарства для лечения подтвержденной инфекции Covid-19 выдаются бесплатно. Каждому пациенту лекарства назначаются индивидуально - по назначению врача.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. Фото: smolensk.er.ru.

- 19,5 миллионов рублей будут направлены для лечения пациентов с коронавирусом и получающих медицинскую помощь амбулаторно. Средства поступят в ближайшие дни, - сказал Сергей Неверов.

Ранее смоленские медики стали получать горячее питание. Также медикам выделен транспорт - теперь дорога до работы занимает не час, а 20 минут.