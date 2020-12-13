В Смоленске двое посетителей торгового центра устроили драку. Фото: pixabay.com.

В одном из развлекательных центров Смоленска подрались двое посетителей. 23-летний житель Московской области сломал челюсть и разбил лицо своему оппоненту, 19-летнему жителю поселка Кардымово.

Прибывшие полицейские опросили зачинщика конфликта о причинах потасовки. На что тот ответил, что избил смолянина из-за порыва гнева.

В больнице, куда обратился пострадавший, сообщили, что 19-летнему парню причинен вред здоровью средней тяжести.

Возбуждено уголовное дело.

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