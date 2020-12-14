10 общественных бань отремонтируют до 2025 года в Смоленской области. Фото: pixabay.com.

В ближайшую пятилетку на Смоленщине отремонтируют более 10 общественных бань, сообщает пресс-служба администрации региона. Реконструкцию проведут в Холм-Жирковском районе, а капитальный ремонт бань - в Смоленском, Сафоновском, Духовщинском и Вяземском. Также новые комплексы построят в поселке Хиславичи и в пгт Голынки.

Стоит отметить, что ремонтные работы начнутся уже в 2021 году. Первыми обновят общественные бани в Ярцевском, Духовщинском, Монастырщинском и Вяземском районах. А в этом году уже началась реконструкция в поселке Глинка.

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