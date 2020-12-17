В Смоленске СК посмертно наградил девочку, спасшую тонущего ребенка

СК посмертно наградил девочку, спасшую тонущего ребенка. Фото: СУ СК России по Смоленской области.

Глава регионального Следственного комитета вручил родителям Кристины медаль «Доблесть и отвага» и выразил слова благодарности за воспитание дочери, которая совершила геройский поступок ценой собственной жизни. В мае 2019 года девочка увидела тонущего ребенка на реке и бросилась в воду. 12-летнего мальчика удалось спасти, а у Кристины выплыть на берег сил не хватило.

СК посмертно наградил девочку, спасшую тонущего ребенка. Фото: СУ СК России по Смоленской области.

Анатолий Уханов оставил свои личные контактные данные, чтобы семья Кристины могла в любой момент при необходимости обратится к нему за помощью.

Ранее "КП" писала и о другом ребенке, которая спасла тонущего мужчину и выполнила сердечно-лёгочную реанимацию.