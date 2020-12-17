Смоленский поселок Анастасино газифицируют к 2022 году. Фото: pixabay.com.

Смоленский поселок Анастасино газифицируют. Как рассказали в пресс-службе администрации региона, газопровод уже построен - его протяженность 2,4 км. Сейчас проводится монтаж специального оборудования. В 2021 году газопровод будет введен в эксплуатацию, а пуск газа состоится в январе 2022.

- Если в первом квартале, то есть в срок до 1 апреля 2022 года, газ не будет подведен к границам домовладений жителей поселка Анастасино, прошу подготовить документы о прекращении трудовых отношений, - заявил губернатор Алексей Островский на конференции с жителями области.

Напомним, строительство газопровода в посёлке Анастасино, началось в 2016 году. На создание объекта было выделено 6,3 млн рублей.

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