На равнодушную мамашу-алиментщицу завели уголовное дело. Фото: УФССП России по Смоленской области.

Смолянка стала фигурантом уголовного дела из-за равнодушного отношения к дочери. По решению суда, женщина должна была выплачивать алименты своему ребенку, но исполнять решения не спешила. Нежелание устроиться на нормальную работу, отсутствие контакта с судебными приставами, которые ведут ее дело, привело жительницу Глинковского района Смоленской области на скамью подсудимых.

- На сегодняшний день ее долг вырос до 168 тысяч рублей. Дальнейшую судьбу женщины определит суд, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Смоленской области.

Читай также:

В Смоленске СК посмертно наградил девочку, спасшую тонущего ребенка. 14-летняя Кристина Кузенкова утонула в реке Угра (подробнее).