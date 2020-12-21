Смоленские таможенники уничтожили 36 тонн помело. Фото: управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям

Сотрудники мобильной группы Смоленской таможни задержали транспортные средства, перевозившие 36 тонн помело. За рулем находились граждане Республики Беларусь, они двигались в объезд официальных контрольных постов.

Оказалось, что у перевозчика отсутствовали какие-либо сопроводительные документы на цитрусовые.

Отсутствие необходимых документов не позволило достоверно установить происхождение фруктов и их безопасность. Была вероятность того, что белорусы пытались провезти продукцию в том числе из стран, в отношении которых действуют запреты и ограничения.

В результате нарушители были привлечены Управлением Россельхознадзора к административной ответственности, а фрукты уничтожены путем захоронения после предварительного измельчения.

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