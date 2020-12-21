За сутки смоляне перевели дистанционным мошенникам более 450 тысяч рублей. Фото: pixabay.com.

В полицию Велижа обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Пенсионерка пояснила, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и под предлогом оказания экономической безопасности ввёл в заблуждение.

Впоследствии женщина самостоятельно перевела на расчетный счет, который ей сообщил звонивший, 300 тысяч рублей с помощью мобильного банка.

Аналогичная ситуация произошла с 49-летним жителем Вяземского района, который после разговора с дистанционным мошенником лишился 40 тысяч рублей.

41-летняя жительница Дорогобужа, желая сохранить свои сбережения, самостоятельно оформила на свое имя потребительский кредит на сумму 118 тысяч рублей.

Полиция проводит проверки, запрошены транзакции денег у банков.

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