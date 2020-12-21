Десногорские приставы помогли разведенным родителям с проживанием сына. Фото: pixabay.com.

В Десногорском отделении УФССП России по Смоленской области находилось дело по определению местожительства несовершеннолетнего ребенка.

Семилетнего сына делили между собой родители, находившиеся в разводе. После расторжения брака несовершеннолетний ребенок проживал с отцом, при этом суд решил, что ребенок должен жить с матерью.

Однако, должник намерено отказывался не только исполнять судебное решение, но и выплачивать алименты на содержание сына.

Родители самостоятельно не смогли определить место жительства своего дитя, тогда дело перешло судебным приставам.

Мужчина препятствовал встречам и не позволял матери забрать своего ребенка. Кроме того, как стало известно отец сменил адрес регистрации.

Спустя некоторое время, судебному приставу все же удалось узнать новое место проживание должника. Проводя беседу с отцом, сотрудник убедил мужчину в необходимости добровольного исполнения судебного решения, чтобы не травмировать психику ребенка. После этого отец добровольно передал сына матери.

В настоящее время мальчик проживает по месту регистрации матери, а отец выплачивает алиментные платежи и занимается воспитанием ребенка.

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