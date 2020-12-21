Губернатор Смоленской области провел онлайн встречу с волонтерами. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области

В администрации Смоленской области губернатор Алексей Островский провел онлайн-встречу со смоленскими волонтерами, в ходе которой обсуждались итоги работы добровольческого движения.

На сегодняшний день в системе «Добровольцы России» (главный волонтерский интернет-ресурс страны) зарегистрировано более 14 тысяч волонтеров, проживающих на Смоленщине, а также 409 региональных добровольческих организаций, порядка 1,6 тысячи мероприятий и 430 проектов.

В настоящее время на территории региона активно развиваются такие направления добровольчества, как медицинское, социальное, культурно-просветительское, экологическое, событийное и прочее.

Благодаря работе смоленского волонтерского корпуса было обработано свыше 32 тысяч заявок, привлечено более 760 волонтеров, доставлено около 30 тысяч продуктовых наборов.

Волонтеры-медики принимали участие в мероприятиях патриотической направленности, связанных с празднованием юбилея Великой Победы, реализовали ряд проектов, посвященных Дню медицинского работника, Дню донора, Международному дню борьбы с ВИЧ/СПИДом и другое.

Глава региона подчеркнул, что именно участие в волонтерском движении в значительной мере развивает такие качества, как неравнодушие, отзывчивость, сердечность, взаимовыручка.

Напомним, в Смоленске началось голосование по выбору новогоднего плаката.