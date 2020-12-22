В Смоленске 3 площадки признали безопасными для запуска салютов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
Чтобы обеспечить безопасное празднование Нового года и Рождества, полиция региона совместно с Главами администраций районов и ГУ МЧС России по Смоленской области определила места, где разрешено использование пиротехники.
Это специально подготовленные площадки радиусом не менее 50 метров, которые будут оборудованы оградительными лентами и турникетами.
По периметру огороженной территории будут расположены полицейские. Также в этих местах будет организовано дежурство бригады скорой медицинской помощи и пожарного расчета.
«Нарушения требований безопасности при запуске фейерверков и петард могут стать причиной пожара или несчастного случая, - напоминают инспекторы госпожнадзора. - На специально отведенных площадках риск возникновения происшествия при запуске пиротехники будет минимальным».
На данный момент на территории Смоленской области предусмотрено 35 площадок для запуска фейерверков.
В Смоленске их 3:
проспект Строителей, район дома № 10;
улица Кутузова, напротив дома № 2г;
парк «Реадовка» район пруда.
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