В Смоленске осудили экс-сотрудницу Роспотребнадзора за мошенничество. Фото: pixabay.com.

По информации СУ СК РФ по Смоленской области, бывшая главная специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по региону признана виновной в покушении на мошенничество с использованием своего должностного положения.

27 апреля 2020 главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора через своего знакомого (посредника) пыталась получить от владельца магазина 450 тысяч рублей за решение вопроса о непривлечении его к административной ответственности.

Оказалось, что у владельца изъяли контрафактные курительные смеси и табак, когда он продолжал работать в период ограничения из-за коронавируса.

При этом подсудимая не имела права и возможности решить этот вопрос.

Деньги она так и не получила, так как ее задержали следователи. Вину женщина признала полностью.

Суд приговорил ее к 2,5 лет принудительных работ.

Уголовное дело посредника также рассмотрит суд.

Ранее смоляне перевели дистанционным мошенникам более 450 тысяч рублей.