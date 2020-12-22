В Смоленске осудили экс-сотрудницу Роспотребнадзора за мошенничество. Фото: pixabay.com.
По информации СУ СК РФ по Смоленской области, бывшая главная специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по региону признана виновной в покушении на мошенничество с использованием своего должностного положения.
27 апреля 2020 главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора через своего знакомого (посредника) пыталась получить от владельца магазина 450 тысяч рублей за решение вопроса о непривлечении его к административной ответственности.
Оказалось, что у владельца изъяли контрафактные курительные смеси и табак, когда он продолжал работать в период ограничения из-за коронавируса.
При этом подсудимая не имела права и возможности решить этот вопрос.
Деньги она так и не получила, так как ее задержали следователи. Вину женщина признала полностью.
Суд приговорил ее к 2,5 лет принудительных работ.
Уголовное дело посредника также рассмотрит суд.
Ранее смоляне перевели дистанционным мошенникам более 450 тысяч рублей.