Смоленск продолжают украшать подсветкой к Новому году. Фото: пресс-служба администрации города.

До Нового года осталось совсем немного времени, а Смоленск продолжает пополняться новыми арт-объектами и праздничными фотозонами, сообщает городская администрация.

В парке Пионеров появился новый арт-объект. Всем, кому хочется классных фотографий и праздничного настроения, добро пожаловать в парк.

Также, многие смоляне уже обратили внимание на украшение новых опор освещения на улице Николаева.

Восемьдесят новых фонарных столбов подсвечены светящимися фигурами из дюралайта, создавая праздничное настроение. Иллюминация на опорах освещения, выполненная в двух цветовых вариантах, будет украшать улицу не только в новогодние праздники, но и после них.

Напомним, в Смоленске 3 площадки признали безопасными для запуска салютов.